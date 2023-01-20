Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrikaların atıkları nedeniyle yayılan kokulardan yaz ve kış aylarında rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakinleri pankart asarak tepki gösterdi.

"Gülbeyaz'a gelmeyin sağlığınızdan olursunuz"

Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) bulunan fabrikalardan çıkan kokular nedeniyle başta Karapınar Mahallesi, Altınşehir ve Gülbeyaz sitesi sakinleri tepki amaçlı astıkları pankart ile çözüm aradılar.

Mahalle sakinleri tarafından hazırlanan pankart üzerinde "Gülbeyaz sitesi sakinlerinin kararı ile 2023 seçimleri ve öncesindeki seçimlerde seçtiklerimiz hiç partili hiç bir milletvekili Gülbeyaz'a gelmesin onların sağlığı bizim çok önemlidir. Gülbeyaz'a gelmeyin sağlığınızdan olursunuz." Şeklinde tepki gösterdiler.

"Yapılan denetimler ise çok az olduğunu görüyoruz"

OSB'den gelen kokular nedeniyle hastalıklarla mücadele ettiklerini belirten ismini vermek istemeyen mahalle sakini, "Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetimler yapılmıyor. Yapılan denetimler ise çok az olduğunu görüyoruz. Denetimlerin yeteri kadar olmuş olsa fabrikalar burada atlarını istedikleri gibi koşturamazlar. Sizlerde hissediyorsunuz kokuları buna bir çare bulmak yerine halkı suçlamakla kalan koltuğundan kalkamayan müdür ve müdür yardımcılarını sahaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Müdür ve müdür yardımcılarını sahaya davet ediyoruz"

Fabrika atıklarından kaynaklı kokuların çevrede büyük bir etki bırakarak insanların hastalanmasına neden olduğunu söyleyen S.A, şunları söyledi:

"Adıyaman böyle bir zulüm görmedi. Memlekette bir OSB var fakat denetim mekanizmasının eksik kaldığı bir OSB yazık günah. Kimseyi suçlamak istemiyoruz ama genel duruma baktığımızda ise fabrikaların atıkları insanların hastalanmasına neden oluyor. Malumunuz kış ayındayız kokular azalır diye düşünüyoruz ama yaz aylarındaki gibi kokular geliyor. Yetkililerin ise konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerin önlem almasını denetlemelerini sıklaştırmalarını istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikalar para kazanayım derken çevresindeki yaşam alanlarında kalan vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor. Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise buna göz yumuyor."

Mahalle sakinleri, Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerin bir an önce denetimleri sıklaştırmalarını ve gece baskınlarının yapılmasını isteyerek pankartla tepki gösterdiler.