Depremin ikinci günü bölgeye intikal eden ve Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde 35 gün aralıksız gecesini gündüzünü katarak çalışan Başkan Aşkın Tören ekipleriyle birlikte yaraların sarılmasında etkin rol oynadı.

ALTINORDU BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE İLK ANDAN İTİBAREN SAHADA

Yirmi iki kişilik Arama Kurtarma Ekibi (ARK), 258 personel, 110 iş makinesi ve araç ile Adıyaman il merkezi ve Gölbaşı ilçesine üs kuran Başkan Aşkın Tören, bir şantiye şefi gibi 7/24 sahadan hiç ayrılmadı. Başkan Aşkın Tören, depremin ilk günlerinden itibaren diğer belediyelerin de destek ve katkısıyla öncelikle bir görev gücü oluşturdu.

Başkan Tören’in bizzat sevk ve idare ettiği ekipler; arama kurtarma çalışmalarından enkaz kaldırmaya, Çadır kurulumlarından sıcak yemek dağıtımına, insani yardımların ulaştırılmasından temiz içme suyu teminine, kent temizliğinden Mobil Sağlık Hizmetlerine, Konteyner Kent altyapılarının oluşturulması ve kurulumlarına ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her alanda ekipleri ile birlikte 24 saat esaslı sürdürdüğü gönül mesaisi ile depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı.

BAŞKAN AŞKIN TÖREN VE EŞİ AYFER TÖREN AYAK BASMADIK YER BIRAKMADILAR

Başkan Aşkın Tören’in deprem bölgesinde 35 gün kesintisiz sürdürdüğü çalışmalarında en büyük destekçisi eşi Ayfer Tören oldu. Depremin ikinci gününde Başkan Aşkın Tören ile birlikte bölgeye giden Ayfer Tören, gece gündüz şehir merkezinden en ücra kırsal köylere kadar sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara özel önem gösteren Ayfer Tören samimi tavırları, içten yaklaşımları ile bölge insanının da en büyük destekçisi oldu. Başkan Tören’in eşi Ayfer Tören belediye ekipleriyle birlikte sahada gece gündüz omuz omuza mücadele verdi. Tören çifti Gölbaşında ayak basmadık yer kapısı çalınmadık ev bırakmadılar.

GÖLBAŞI KONTEYNER KENT İÇİN YOĞUN MESAİ

Başkan Aşkın Tören’in koordinasyonunda Tokat ve Esenler Belediyelerinin de destek ve katkıları ile altyapısı tamamlanan yaklaşık 1500 konteyner kapasiteli yaşam alanına ilk etap konteynerler kuruldu ve ilk depremzedeler yerleştirildi.

Başkan Aşkın Tören’in altyapı çalışmaları için yoğun mesai harcadığı bir başka yaşam alanı ise Gölbaşı ilçesi harmanlı beldesinde kurulacak olan “ORDU KÖYÜ” konteyner kent.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Öncülüğünde kurulacak “Ordu Köyü” konteyner kent için altyapı çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi şehrin yeniden ayağa kaldırılması ve hayatın normalleşmesi için her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Harmanlı beldesinde oluşturulan konteyner yaşam beldesi ordudan gidecek konteynerlerin kurulumu ile tamamlanacak.

GÜNLÜK 20 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Başkan Aşkın Tören’in talimatları doğrultusunda Altınordu Belediyesince Adıyaman il merkezine günlük 20 bin kapasiteli Sahra Mutfağı kuruldu. Deprem felaketinde büyük yıkım yaşanan Adıyaman’da 24 saat sıcak yemek hizmeti veren Sahra Mutfağında pişirilen sıcak yemekler aynı zamanda şehir merkezinde oluşturulan ikram noktaları ve mobil ikram araçları ile her köylere de ulaştırılıyor.

Altınordu’nun sıcak yemek hizmeti Adıyaman İl merkezi ile de sınırlı kalmıyor. Başkan Aşkın Tören’in tüm ekipleriyle konuşlu bulunduğu Adıyaman Gölbaşı ilçesinde de Altınordu sıcak yemek hizmeti veriyor. Aynı şekilde hem merkezde hem kırsalda Altınordu ekipleri depremzedelere ve bölgede bu zor günlerde hizmet veren görevlilere sıcak yemek ve kahvaltılık ikramlarını kesintisiz sürdürüyor.

RAMAZANDA ADIYAMAN VE GÖLBAŞINDA ALTINORDU’NUN KARDEŞLİK SOFRALARI DOLUP TAŞIYOR

Yaşanan afetin ilk günden itibaren bölgede hayatın normale dönüşü için insanüstü bir mücadele veren Başkan Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi, devam eden çalışmalarına ek olarak Ramazan ayı boyunca on binlerce insana iftar ve sahur yemeği hizmeti de sunuyor.

Adıyaman il merkezinde ve Gölbaşı ilçesinde depremin ilk gününden bu yana on binlerce insana 24 saat sıcak hizmeti sunan Altınordu Belediyesi, bölgeye Ramazan ayı için kardeşlik ve gönül sofraları kurdu. Adıyaman il merkezi ve Gölbaşı ilçesinde kurulan iftar çadırlarının yanı sıra şehrin muhtelif noktalarında oluşturulan ikram noktaları ve mobil ekipler ile de bölge insanına hem iftar yemeği hem de sahurluk ulaştırılıyor. Altınordu’nun iftar ve sahur yemeği hizmeti Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edecek.

ALTINORDU DEPREM BÖLGESİNDE ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ DE GÜLDÜRDÜ

Altınordu’nun çocuklara özel geleneksel Ramazan etkinlikleri Başkan Aşkın Tören’in talimatı ile Adıyaman Gölbaşı’na taşındı. İftarın ardından gerçekleşen Ramazan eğlencesi ile çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Altınordu Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde çocuklara unutamayacakları bir Ramazan yaşatacak. İlk iftarın ardından çocuklar ile buluşturulan geleneksel Ramazan eğlencesi çocukların olduğu kadar ailelerin de yüzlerini güldürdü.

Çocuklar, bir ay boyunca devam edecek etkinlikte geleneksel Ramazan eğlenceleri ile yaşadıkları moral depolayacaklar. Çocuk filmlerinin de gösterimi yapılan Ramazan eğlenceleri, Karagöz Hacivat gösterisi, orta oyunu, Meddah gösterisi ve yarışmalar ile renkli görüntülere sahne oluyor. Sevimli kahramanlar eşliğinde gönüllerince eğlenen katılımcılara Altınordu Belediyesince Organik Elma Suyu, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapılıyor. Ayrıca bir ramazan geleneği olan Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikramı ile de ağızlar tatlandırılıyor.

Altınordu Belediyesi, Belediye Meclis kararı ile kardeş şehir ilan ettiği Adıyaman il merkezi ve Gölbaşı ilçesinde yaralar tamamen sarılana ve hayat normale dönünceye kadar çalışmalarını ve desteklerini sürdürecek.