Bütün hayır sahiplerine minnettar olduklarını belirten Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ziya Duranay,"Ülkemizde 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde 11 İlimizde başta İlimizde büyük yıkımlar olmuştur. Depremde 50.000 fazla insanımız yaşamını yitirdiği, 100.000 den fazla vatandaşımızın yaralandığı, milyonlarca insanımızın işini, aşını, işyerlerini, evini, yurdunu, yakınını kaybettiği. Yaşanan bu asrın yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız için ülkemiz, hatta tüm insanlık tek yürek arama kurtarma gıda, çadır, kıyafet, battaniye ve diğer insani yaşam yardımlarda bulunmuşlardır, bütün hayır sahiplerine minnettarız."dedi.

İlk önce elektrik, doğalgaz, su şebekesinin bir an önce devreye alınması gerektiğini açıklayan Başkan Duranay,"İlimizin ayağa kalkması, normal hayata kavuşması için enkaz kaldırma çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve el birliği ile ilimizin ayağa kalkması içini birlikte çalışmakla olacaktır. Normal hayata geçmek için ilk önce elektrik, doğalgaz, su şebekesinin bir an önce devreye alınması gerekiyor. Çadırda yaşayan evi az hasarlı, hasarsız bina sakinlerinin evlerine taşınması ile normal hayata geçmekle olabilecektir. Evi yıkılan, ağır hasarlı olup merkezde ve kırsalda yakınların yanında kalan vatandaşlarımıza yardımların devam etmesi fitre ve zekatların bu bölgeye yapılması, Bu bağlamda ihtiyaçların karşılamak hem de yaşama gücünü arttırmak amacıyla Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, Ülkemizde ve Bölgede önde gelen STK, hayır kurumlarının keseceği adak, akika, vacip ve şükür kurbanların ve diğer malzemelerin bölgemizde alınması ekonomik gücün artmasına ve yaraların sarsılmasına katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA