Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "6 Şubat depremlerinin ardından Umudumuzu çocuklarla birarada güçlendirmek ve büyütmek için "Adıyaman Birarada Çocuk Şenliği" başlıyor. Eğitim Sen, KESK, FİsA çocuk Hakları Merkezi ve Mordem tarafından düzenlenen şenlikte, Adıyaman’ın farklı yerlerinde sanat ve kukla atölyeleri, tiyatro gösterimleri, oyun ve yarışmalar, muzik dinletileri ilr uçurtma şenliği yer alıyor. Adıyaman’daki tüm çocuklar davetlidir." dedi.

Editör: Adıyamanlılar Net