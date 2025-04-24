Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, müzisyen Mahir Aslan’ın şefliğini yaptığı öğretmenlerden oluşan koro ve eşlik eden müzisyenler, izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Programa; Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Alper Ersan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu tamamen dolduran katılımcılar, halk müziğinin güçlü ezgileriyle hem hüzünlendi hem de unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Hallaç’tan geceye damga vuran şiir

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın kendi kaleme aldığı şiiri seslendirmesi oldu. Duygularını içten bir şekilde dile getirdiği bu anlamlı şiir, salondaki dinleyicilerden büyük alkış aldı. Başkan Hallaç’ın etkileyici yorumuyla okuduğu şiir, geceye damgasını vurdu.

Başkan Hallaç, Organizasyona emek veren öğretmenlere, müzisyenlere ve tüm ekibe teşekkür etti.

Başkan Hallaç, “Bu anlamlı geceye katkı sunan tüm eğitimcilerimize, sanatçılarımıza ve yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Kahtalı Mıçe gibi halkımızın gönlünde taht kurmuş değerlerimizi yaşatmak, genç nesillere tanıtmak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu tür etkinliklerle hem geçmişimizi yad ediyor hem de geleceğimize ışık tutuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Kahtalı Mıçe’nin hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan kısa bir belgesel gösterimiyle başladı. Sanatçının yaşamından kesitler sunulan bu gösterim, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Böylece Kahtalı Mıçe’nin yalnızca müziğiyle değil, yaşam öyküsüyle de hafızalarda iz bırakan mirası bir kez daha saygıyla anıldı.

Kaynak : PHA