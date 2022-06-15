Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 28 takım birincilik için mücadele etti.

336 öğretmenin katıldığı futbol turnuvasının final müsabakası Şehit Musa Özalkan Ortaokulu ile Şehit Osman Köse Ortaokulu arasında yapıldı.

Turnuvada Şehit Musa Özalkan Ortaokulu birinci, Şehit Osman Köse Ortaokulu ikinci olurken Şehit Murat Toprak Ortaokulu ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla turnuvanın düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte güzel bir turnuva düzenledik. Öğretmenlerimiz etkin bir şekilde müsabakalarda mücadele ettiler. Öğrencilerimiz de turnuvalara gelerek okullarını desteklediler. Önümüzde yıllarda da daha geniş katılım ve farklı branşlarda turnuvalar yapmayı düşünüyoruz. Programının hazırlanmasında emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Program, dereceye giren okul takımlarına Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: pha