İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mangala Turnuvaları, öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen turnuvası öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kahta Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan mangala turnuvasında dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ödülleri verildi.

Mangala Turnuvasında öğrenciler arasında dostluk ve rekabet duygusunun geliştiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerin stratejik düşünme, analitik yetenekleri ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Amacımız Mangala oyununun genç kuşaklara tanıtılması ve yaygınlaştırılması. Bu tür turnuvalar, çocuklarımızın eğlenerek kendilerini geliştirmesine ve sosyalleşmelerine de vesile oluyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diler, dereceye girenleri tebrik ederim. Turnuvanın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Proje Koordinatörü Fatih Kuzu ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.



Kaynak : PHA