Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında yürütülen çalışmada, TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kahta Meslek Yüksekokulu ve Besni Meslek Yüksekokulunda kurulan stant ile yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler bilgilendirildi.

Polis ekipleri tarafından üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için kurulan stantta öğrenciler eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülebilmesi, marjinal faaliyetlerinden uzak tutulması, siber güvenlik, zehirleyen narkotik maddelerin zararları, dolandırıcılık gibi konular hakkında bilgilendirildi. Polis ekipleri tarafından hazırlanan broşürler 12 bin 500 öğrenciye dağıtıldı.



Kaynak : PHA