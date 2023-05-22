Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumlarını 22 Mayıs Pazartesi (bugün) saat 17.00’da düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile açıklayacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 14 Mayıs'taki genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için ilk turda oyların yüzde 5'ten fazlasını alması nedeniyle Sinan Oğan’a oy veren seçmenlerin, seçimin sonucunu belirleyebileceği düşünülüyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, “Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Oğan, kararlarında “Türk milletinin geleceği, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını” belirterek, “Meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.