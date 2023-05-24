AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, hükümetin Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü kaydederek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiasını yalanladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.

Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözlerinin "gerçek dışı" olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medyah hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.