Türkiye’nin kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığının miras bıraktığı devasa eserler arasında yıllardır hayalini kurduğu güneşin doğuşunu izleyerek doğum gününü kutlayan Kudret Giray,“Nemrut deneyimim beni büyüledi” dedi.

Aslen Elazığlı olan Kudret Giray, ailesinin Fransa’ya yerleşmesi ile Fransa’nın Marsilya kentinde ikamet ederken, uluslararası uçuşlarda Türkiye'nin tanıtımı için gösterilen filmlerde hep Nemrut’u hayal ettiğini ifade ederek; “THY ile yaptığım anlaşmadan sonra İstanbul Havaalanına inince ve bir gün sonra uçuşum olunca aynı gün Adıyaman Havaalanına indim. Aynı gece Nemrutta güneşin doğuşunu izlemek ve doğum günümü güneşle birlikte kutlamak arzumu yenemedim ve şuan çok mutluyum” dedi.

Hostes Kudret Giray, “Bütün idealist kesimlere, özellikle gençlere öneriyorum, güneşin doğuşunu, yıldızların berraklığı, insanların misafirperverliği sizleri büyüyecektir, huzur verecektir. Özel günlerinizi huzur bulacağınız Nemrut'a ayırın, doğum günleriniz, evlilik tekliflerinizi, Nemrut'ta güneşle birlikte yapın” şeklinde konuştu.

Hostes Kudret Giray, bu imkanları sağlamada yardımlarını esirgemeyen Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya’ya çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA