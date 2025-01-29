Deprem Sonrası Sokak Hayvanlarının Beslenme Sorunu Büyüyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Adıyaman’da büyük bir yıkım yaşanmış, pek çok bina tamamen yok olmuş ve şehirde yaşamın büyük ölçüde durması nedeniyle sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanmaya başlamıştı. Özellikle soğuk havalarda su ve mama bulamayan kedi ve köpeklerin sayısı arttı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Nemrut Rotary Kulübü, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmak için düzenli mama dağıtımı yapıyor.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Oranlı, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, Adıyaman Belediyesi Hayvan Barınağı’nda Uluslararası Afet Fonu kullanılarak kurulan Proteo Hayvan Kliniği’nin de hayvanlar için önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Sokaktaki Canlar" Projesiyle Sürekli Mama Desteği Sağlanıyor

Nemrut Rotary Kulübü olarak üç yıldır devam eden "Sokaktaki Canlar" projesini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Oranlı, özellikle yıkılan mahallelerde başıboş kalan ve açlık çeken sokak hayvanlarının beslenmesini düzenli olarak sağladıklarını söyledi. Oranlı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bizler, depremden sonra Adıyaman’da büyük bir beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Rotary 2430. Bölge Federasyonu başta olmak üzere 2420. ve 2440. bölgedeki Rotaryenler, Rotaractlar ve kulüplerimizin de desteğiyle bu projeyi sürekli hale getirmek istiyoruz.”

Özellikle Adıyaman Belediyesi’nin parklara yaptırdığı kedi ve köpek kulübelerinde yaşayan hayvanların düzenli olarak beslendiğini aktaran Oranlı, projelerinin sadece hayvanları beslemekle kalmayıp vatandaşlara ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına da önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Mama Bağışları İçin Çağrı: "Destek Olmak İsteyenler Bize Ulaşabilir"

Nemrut Rotary Kulübü, "Sokaktaki Canlar" projesi kapsamında daha fazla mama bağışı yapılması çağrısında bulundu. Başkan Oranlı, sokak hayvanları için mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverlerin Instagram ve Facebook üzerinden "Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü" hesaplarına mesaj atarak destek verebileceklerini belirtti.

“Yaptığımız bu çalışma, sadece sokak hayvanlarını değil, toplumsal farkındalığı da güçlendiren bir hareket. Tüm hayvanseverleri bize destek olmaya davet ediyoruz.”

Depremzedeler İçin de Yardım Çalışmaları Sürüyor

Nemrut Rotary Kulübü’nün çalışmaları sadece sokak hayvanlarıyla sınırlı kalmıyor. Deprem sonrası bölgede ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yardımlarını da sürdüren kulüp, hem insanlara hem de hayvanlara dokunan projelerle dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Sokakta zor şartlarda yaşam mücadelesi veren can dostlar için daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirten Oranlı, herkesin elini taşın altına koyarak bu dayanışmaya katkı sunabileceğini söyledi.

Hayvanseverlere Çağrı: "Unutmayalım, Onlar da Bu Şehrin Bir Parçası"

Deprem sonrası yalnızlaşan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başlatılan projeye destek çağrıları sürerken, Nemrut Rotary Kulübü bu mücadelenin bir parçası olmak isteyen herkesi harekete geçmeye davet ediyor.

"Sokaktaki Canlar" projesine katkıda bulunmak ve mama desteği sağlamak isteyenler, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçerek yardımda bulunabilir.

Kaynak : PHA