Rotary’nin işinde ve mesleğinde başarılı, topluma örnek olan veya kaybolmaya yüz tutmuş ata mesleklerini sürdürmeye çalışan insanlara verdiği Rotary Meslek Hizmet Ödülünü 78 yaşındaki Nalbant Osman Bakır’a takdim eden Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet şöyle konuştu:

“Teknolojinin Nalbantlık mesleğini yok etmek üzere olduğunu görmek gerçekten çok üzücü. Bir zamanlar atalarımız at sırtında savaşlar kazanmış. Taşımacılıktan seyahatlere kadar birçok farklı sektör atlar, eşekler ve katırlarla hizmet vermiş. O dönemlerin belki de yıldızı parlayan sektörlerinden ve mesleklerinden birisi olan Nalbantlık şimdilerde yok olmaya yüz tutmuş meslekler sıralamasında bulunuyor. Bizde ata mesleği olarak 50 yıldır bu işi yapan ve şimdilerde ayağına nal çakacak hayvan kalmadığına dikkat çeken Osman amcamıza bu meslek ödülünü verdik. Onun gibi insanlar geçmişimizi günümüze anılarıyla taşımayı başarmış ustalardan sanatkârlardan birisidir. Bizler onu unutmadık, umarım bu mesleği daha uzun yıllar sürdürmeyi başarır.”

Hayatında ilk kez bir plaket aldığını söyleyen 78 yaşındaki Nalbant Osman Bakır;”Bu mesleği babamdan öğrendim. Çocuktum rahmetli babamla örs üzerinde sıcak demirden nal yapardık. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eskiden yanımda 4-5 kişi çalışırdı ama şimdi bu işi yapan esnaf da kalmadı mesleği öğretecek insanda kalmadı. Çünkü araçların sayısı arttı. Artık insanlar at, eşek ya da katırla köylerden şehre gelmiyor. Herkesin altında arabası ya da motoru var. Hayvanlar eskiden yük taşırdı hatta şehir merkezinde 400-500 at arabası vardı ve onlarla herkes yükünü taşırdı. Şimdi kargo var araba var her şey var. Benim 7 çocuğu var ancak bu mesleği benden sonra yapacak kimse yok. Benim oğlum bile bu işi bırak baba diyor. Benden sonra bu meslekte kayboluyor çünkü ne köylerde ne de şehirde binecek at, eşek ya da katır yok. Her şey bitti. Depremden sonra şehirde kalmadı bitti.”

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet ve Kulüp Sekreteri 78 yaşındaki Nalbant Osman Bakır’a plaketini takdim ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Nalbant Osman Bakır ise misafirlerine eliyle yaptığı nallardan hediye etti.

Kaynak : PHA