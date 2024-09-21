1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kapsamına alınan ilk kültürel miras alanı olan Nemrut Dağı'nda bulunan ziyaretçi karşılama bahçesinde evcil kedi ve doğada yaşayan tilkinin dostluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu manzarayla karşı karşıya kalan yerli ve yabancı turistler ise anı ölümsüzleştirerek anı yakalıyor.

Sonbaharda yiyecek bulmak için ayı yavrularının da karşılama tesisinin bahçesini sık sık ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren tesis çalışanı Mustafa Bayram, "Burası kommagenelilerin birlikte yaşadığı topraklar. Evcil veya yabani hayvanlar birlikte yiyeceklerini kavga etmeden paylaşıyor" dedi.



Kaynak : PHA