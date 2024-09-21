Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde 11 katlı bina için yıkım kararının ardından ekipler çalışma başlattı. Bina ekskavatörle kolonlarının kesilmesiyle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye havadan görüntülendi. Yıkım esnasında toz bulutları arasında kalan yoldan geçen bir kişi ise paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.



Kaynak : PHA