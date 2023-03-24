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Aynı yönetmelikte yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünlerin 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacağı hükmü de eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğin 9 uncu maddesine, “Nar ekşisine nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemez. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemez" fıkrası eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımladı.

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