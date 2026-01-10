Seçimde toplam 220 oy kullanıldı. Oy pusulaları renklerine göre ayrılırken;

Beyaz pusulada Şeyh Ahmet İnal ve yönetiminin listesi,

Sarı pusulada Mustafa Duymuş ve yönetiminin listesi,

Mavi pusulada Mehmet Serkan Yılmaz ve yönetiminin listesi yer aldı.

Saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde başlayan oy sayımının ardından sonuçlar açıklandı. Sayım sonucunda 111 sarı, 71 beyaz, 36 mavi oy çıkarken, 2 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla sarı pusulayla seçime giren Mustafa Duymuş, en yakın rakibine 40 oy fark atarak Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

'Bu Seçimi Ben Değil, Biz Kazandık'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Duymuş, kendisine destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

'Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimi ben değil, biz kazandık. Bundan sonra sahada daha aktif olacağız ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle bana inanan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Güney Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nevzat Başak ve yönetimine, Hoca Nasreddin Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakır ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız.'

Kaynak : PERRE