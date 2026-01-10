Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan devlet destekli tarımsal krediler için getirilen yeni şartın çiftçileri zor durumda bırakacağını belirterek, 'Bu uygulama, fiilen yalnızca borcu olmayan çiftçilerimize kredi verileceği anlamına gelmektedir. Oysa borcu olmayan bir çiftçi neden kredi kullansın?' ifadelerine yer verdi.

Başkan Özkan, açıklamalarının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, Ziraat Bankası'Tarım kredi kooperatifi ndan devlet destekli kredi kullanmak isteyen çiftçilerimizden; SGK, Bağ-Kur ve vergi borcu yoktur yazısı getirmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Bu uygulama, fiilen yalnızca borcu olmayan çiftçilerimize kredi verileceği anlamına gelmektedir. Oysa borcu olmayan bir çiftçi neden kredi kullansın?

Çiftçilerimiz; bir önceki yılın borçlarını ödeyebilmek ya da önümüzdeki üretim sezonu için gübre, ilaç, mazot ve diğer girdi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kredi kullanmaktadır. Bu yeni şart, üreticilerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakmaktadır.

Son iki yıldır çiftçilerimiz yeterli kazanç sağlayamamıştır. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden üreticilerimizin desteklenmesi gerekirken, bu tür uygulamalar üretimi daha da çıkmaza sürüklemektedir.

Yetkililerin bu uygulamadan vazgeçmesini temenni ediyor, konunun yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz.

Adıyaman Ziraat Odası olarak bu konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlıklarımızın ve milletvekillerimizin de bu konuya duyarsız kalmayacaklarına olan inancımız tamdır.'

Kaynak : PERRE