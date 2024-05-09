Başkan Şahin, ”Vatandaşlarımızın zaman kaybetmemesi ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için Muhtarlar ile Belediyemiz yetkililerinin içinde olduğu bir whatsapp grubu oluşturduk.” dedi.

Başkan Şahin, yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, vatandaşlarımızın küçük sorunları için Belediyeye kadar gelip zaman kaybetmemeleri için, kendi mahallesinin muhtarı ile sorunlarını iletmeleri durumunda, İlgili Muhtar arkadaşımızda oluşturduğumuz Whatsapp grubuna sorunun nerde ve nasıl olduğunu belirten mesajı yazmasıyla, Belediye ekiplerimiz hızlıca hareket ederek, sorunun çözülmesi hususunda gerekeni yapacaklardır. Böylelikle hem Muhtarlarımız daha kendi mahallelerinde olup bitenden haberdar olacak, Hemde Belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarını anında çözme konusunda gayret gösterecekleridir. Yerel yönetimlerinin olmazsa olmazı Muhtarlarımızın, bu konuda üstlendikleri görevleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden istirhamımız, Belediye sınırları içerisinde gördükleri tüm olumsuzlukları, anında kendi mahallesinin muhtarına bildirmeleridir. “dedi.

Kaynak : PHA