Kale ilçesi Kumluyazı mevkiinde meydana gelen olay, arkadaşının ihbarı üzerine yetkilileri harekete geçirdi.

Olay yerine hızla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, Kiraz'ı barajın 7 metre derinliğinde ve yaklaşık 20 metre açıkta buldu. Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonucunda yaralı olarak çıkarılan Kiraz, jandarma botu ile ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye sevki sağlandı.

Ancak, Kale Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Mustafa Kiraz kurtarılamadı. Olay, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm Malatya'yı yasa boğdu.

Kazanın ardından yetkililer, vatandaşları sıcak havalarda serinlemek için tehlikeli bölgelere girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak : PHA