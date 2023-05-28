14 Mayıs seçimlerine iki gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ikinci tur seçimlerinin YSK tarafından açıklanması ardından yaptığı değerlendirmede, muhalefeti "Nerede yanlış yapıyoruz" diye kafa yormaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının belli olması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen İnce, paylaşımında, "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" ifadelerini kulandı.