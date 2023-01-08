Kongre için geldiği Muğla'da partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek adam rejiminden parlamenter sisteme dönüşü işaret ettiği konuşmasında, “2023’te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. İddia ediyorum, bu seçimi alcağız ve bu seçimden ‘Başbakan Akşener’ diyorsunuz ya, ne için başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattır ama aynı zamanda bu bir iddiadır. Sizden istediğim şudur: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım" dedi.

İYİ Parti 5 yıllık bir parti olabilir ama ezilenin yanında, haklının yanında, haksızlığı yapanın karşısında, zulmün karşısında, zalimin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi parti olduğunu ifade eden Akşener, "Türkiye’ye sesleniyorum: Ey milletim! Kapatın gözlerinizi. İYİ Parti kurulmamış olsaydı, bugün 13. Cumhurbaşkanı, altılı masanın diyebilir miydik? Bugün bu ülkede neler konuşuluyor olacaktı? Biz, rahat bozan bir partiyiz. Biz, yanlışlıkların üzerine giden bir partiyiz. Ama aynı zamanda çözüm üreten bir partiyiz. Beraber seçime girdik ve ne oldu? İYİ Parti olmasaydı, bu ittifak olmasaydı İstanbul alınabilir miydi? Bazılarının sinir sistemi bu derece bozulabilir miydi? Şimdi, bakın. İstanbul alındı, Ankara alındı. 11 büyükşehir alındı" dedi.

MUĞLA İL BAŞKANI AKMEŞE GÜVEN TAZELEDİ

Muğla Menteşe Spor Salonunda gerçekleşen ve tek liste ile yapılan İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

Davut Cumhur Akmeşe başkanlığında oluşan İYİ Parti Muğla İl Yönetimi; Hasan Engin, Erdoğan Keleş, Gülgün Çolakoğlu, Bayram Koyuncu, Yaşar Aktaş, Saliha Oktay, Şenay Kaya, İlhamı Karadağ, Şahin Şanlıdağ, Murat Aslan, Mehmet Çayırlı, Bilgehan İlhan, Leyla Bölük, Necdet Akarken, Sercan Kayar, Hüda Akçiçek, Haydar Elgin, Mevlüt Akkurt, Ersin Süleyman Bacak, Nazan Tulumcuoğlu, Doğukan Uzakgiden, Süleyman Esen, Leyla Kuloğlu, Ayçin Evgeç Dalgıç, Tezel Turgut, Turhan Akkaya, Levent Akkalı, Onat Okdu, Serkan Uzun, Kazım Toprak, Mehmet Birdal Can, Bekir Duralı, Mehmet Kuçem, Ersin Paşalı, Semih Nalbantoğlu, Mehmet Telli, Mustafa Keloğlu, Abdullah Çelik, Hasan Yusuf Niş, Fatma Köroğlu, Ayşe Tavaslı, İsmail Doğruyol, Murat Koç, Hüseyin Tolga, İzel Başak, Mehmet Ali Korucu, Yusuf Uyanık, Mehmet Menteşeoğlu, Emine Bar ve Celahettin Ekinci’den oluştu.