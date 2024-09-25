Namaz çıkışı cemaate pilav ve ayran ikramında bulunan İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, esnafın, zanaatkârın dernek şeklinde faaliyet gösterdiği iyilik teşkilatı olduğunu söyledi.

Ahilik Haftası'nda çeşitli faaliyetlerinin olacağını hatırlatan Benli,"Bugün ahilik haftası münasebetiyle tüm yurdumuzda olduğumuz gibi il müftülümüz olarak da Yenipınar Camisi'nde halkımıza pilav ve ayran dağıtımındayız. Tabi 13. yüzyılda kurulan dünyanın ilk örgütlerinden olan, ahilik teşkilatı esnafın, zanaatkârın bu alanda çalışan kardeşlerimizin dernek şeklinde bir faaliyet gösterdiği bir iyilik teşkilattır. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde Adıyaman il müftülüğü olarak bu hafta münasebetiyle hem esnaf ziyaretimiz olacak hem okullarda çeşitli programlarımız olacak hem işte bugün olduğu gibi halkımıza pilav dağıtımındayız halkımızın yanında olduğumuzu bu etkinliklere inşallah göstermiş olacağız bu vesileyle katılan tüm kardeşlerimize cemaatimize teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu faaliyetimizi tanıttığımız için şükranlarımızı arz ediyorum"dedi.

Kaynak : PHA