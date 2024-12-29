Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdüren kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini yayımladı.
Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ele geçirilen malzemeleri tek tek sıraladı.
İşte o operasyonda ele geçirilenler:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler: -1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,-10 adet… pic.twitter.com/63xKHv8gdE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-10 adet misket tipi el bombası,
-3 adet savunma tipi el bombası,
-150 adet 5,56 mm mühimmat,
-6 adet M16 şarjörü,
-4 adet plastik şarjör,
-1 adet dürbün,
-1 adet hard disk,
-2 adet cep telefonu,
-1 adet fotoğraf makinesi,
-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,
-1 adet termal kıyafet,
-1 adet hücum yeleği,
-7 adet gaz maskesi,
-2 adet jeneratör.
ANKARA (İGFA)