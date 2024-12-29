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Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler: -1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,-10 adet… pic.twitter.com/63xKHv8gdE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024

İşte o operasyonda ele geçirilenler:

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdüren kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini yayımladı.

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