Alınan bilgiye göre Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolun 35’nci kilometresinde meydana geldi.

Atakent köyü yakınlarında Ahmet Turan Demirtaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş ve motosiklete bulunan Merve D., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Turan Demirtaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kaynak : PHA