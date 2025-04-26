Olay, gece saat 03.00 sularında Kâhta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ konutlarındaki D11 Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 1. katında, ortak kullanım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında binada yangın merdiveni bulunmadığı ve alarm sisteminin çalışmadığı öğrenildi. Vatandaşlar, ambulans ve itfaiye ekiplerinin siren sesleriyle uyanarak olaydan haberdar oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın nedeniyle 20 dairede bulunan vatandaşların dumandan etkilendiği, etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA