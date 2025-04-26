Nitelikli dolandırıcılık suçundan başlatılan soruşturma kapsamında S.T. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

102 adet uyuşturucu hap,

1 adet ruhsatsız tabanca,

265 adet fişek,

15 adet kesici alet,

Çok sayıda muska yapımında kullanılan obje,

Çok sayıda mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, vatandaşlardan bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda S.T., K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U. ve R.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

R.K. serbest bırakıldı,

A.U. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak : PHA