İl Başkanlığı binasında gerçekleşen programda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Şan, samimi bir ortamda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Birebir sohbetler gerçekleştiren Şan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Milletvekili İshak Şan, programın ardından yaptığı açıklamada, Parlamento çalışmaları nedeniyle yoğun bir tempoda olduklarını belirterek, "Meclis çalışmalarımızdan fırsat buldukça hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ, hizmet anlayışımızın temelini oluşturuyor. Halkımızla iç içe olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Milletvekili Şan, vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de Adıyamanlılarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA