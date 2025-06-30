Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mizah dergisinin Hz. Peygamber’e yönelik saygısızlık içeren karikatürüne sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Leman Dergisi'nin Hz. Peygamber’e (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürüne ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz” diyerek, Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesinin sadece dini değerlere değil, toplumsal barışa da zarar verdiğini vurguladı.

Bakan Tunç, “Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır” ifadeleriyle, devletin bu tür provokasyonlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Altun, bu tür hakaret ve saygısızlıkların basın özgürlüğüyle örtülelemeyeceğini vurgulayarak, “Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır” ifadesini kullandı. Toplumu sağduyuya davet eden Altun, “Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir” diyerek devletin kararlılığını ortaya koydu.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1939761117544526057

SORUŞTURMA BAŞLATILDI.. 4 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu yayının sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu derginin 2 genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü ve eser sahibi haklarında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.