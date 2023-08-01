Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ve beraberindeki iş dünyası temsilcilerini ağırladı.

Ticaret Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Mısır arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, Afrika kıtasında Mısır'ın Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolara yakın olduğunu aktaran Bolat, iki ülkenin ekonomik büyüklüğünün de toplamda 1 trilyon doları aştığını kaydetti.

Ekonomik güç ve ticari üs anlamında iki ülkenin de bölgesinde önemli bir güç merkezi olduğunu belirten Bolat, "Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerimiz arasında 2007 yılında yürürlüğe girdi. Bugüne kadar aksamadan devam etti. 2007'de karşılıklı ticaretimiz 1,6 milyar dolardı. 15 yıl sonra neredeyse 10 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bugünkü görüşmede iki ülkenin heyetleri olarak önümüzdeki 5 yıl içinde karşılıklı ticaretimizde bir yol haritası oluşturduk. Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu rakama daha kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz"" dedi.

Bolat, STA'nın ortak komitesinin teknik düzeydeki konuları ele almak üzere en kısa sürede Ankara'da toplantı yapacağını söyledi.

Bolat, Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kamuoyundaki olumlu yansımalarından mutlu olduklarını vurguladı.

Mısır Arap Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh de iki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saleh, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri götürmek için çalışacaklarını bildirdi. Saleh, toplantıda önemli konuları ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliği, yatırım ve ticareti artıracaklarını belirterek, firmaların yaşadığı sıkıntıları gidermek, vizeleri kolaylaştırmak için Mısır hükümetinin önlem aldığını anımsattı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise başta devlet başkanları olarak sürece katkı veren herkese teşekkür etti.