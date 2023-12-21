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Alınan bilgiye göre olay, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Yeni Otogar yakınlarındaki konteyner kentte yaşayan Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı yerde hareketsiz yattığını görünce çığlıklar içinde yardım istedi. Olay esnasında devriye nöbetindeki jandarma personelinin fark etmesi üzerine minik bebeğe kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek yoğun bakım servisine alındı. Jandarma personelinin bebeğe kalp mesajı ve suni teneffüs yapması çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Minik İkra'yı dün getirdiklerini ve takibini sağladıklarını belirten Çocuk Acil Uzmanı Özlem Çolak, ise yoğun bakımda kalbinin bir kez daha durduğunu belirterek, hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadığını belirterek, takibinin sürdüğünü söyledi.



Kaynak : PHA