Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde görmek, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve varsa karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bugün İstiklal İlk/Ortaokulu ve Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfta öğrencilerle bir araya gelerek ders içi etkinliklerine katılan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin sorularını cevapladı. Okul idarecilerinden eğitim çalışmaları, okulun fiziki koşulları, öğrenci başarıları ve eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Programın ardından okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü, okullarda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun: "Asrın felaketini yaşamış bir ilde eğitim öğretim çalışmalarını yürütüyoruz. Eğitim camiası olarak, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde dayanışma içinde olmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Çocuklarımız, yaşadıkları depremin etkilerini hissediyor, bu süreçte onlara umut olmalıyız. Başarı sadece sınav notlarıyla ölçülen akademik başarı değildir; aynı zamanda değerleriyle büyüyen, kendini keşfeden ve hayaller kurabilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmalıyız. Eğitim sistemimiz, zengin içeriğiyle çocuklarımızın hayal güçlerini ve özgüvenlerini geliştirmelerine olanak tanımalıdır. EBA eğitim platformu da bu süreçte büyük bir önem arz etmektedir; çünkü bu platform, öğrencilerimizin eğitimlerine evlerinden erişebilmelerini sağlayarak onların sürekli öğrenme süreçlerini destekler. Okullarımız, yalnızca sınavlara odaklanmak yerine, öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfettiği ve öğrenmeye istekli oldukları merkezler haline gelmelidir. Bu doğrultuda, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için çabalamalıyız." ifadelerini kullandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PHA