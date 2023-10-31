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AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'ın sanayi, üretim, istihdam ve acil hayata geçirilebilecek konular üzerine istişarede bulundular.

Ziyarette kentin sanayi, üretim, istihdam ve acil hayata geçirilebilecek konular ele alınırken, K Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, hayata geçirilmesi gereken konular istişare edilerek, acil yapılması gerekenler masaya yatırılarak, Adıyaman sanayisi için büyük önem taşıyan Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler görüşüldü.

Ayrıca ziyarette Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Bakan Kacır'dan 136 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sanayi alanı olarak teklif edilen Kayaönü ve Durukaynak alanlarının yatırım programına alınması, bu alanların birleştirilerek yönetilmesi, Kayaönü ve Durukaynak sanayi alanlarında afetten etkilenen ihtiyaç sahibi sanayi esnafına bakanlıkça yapılacak olan yerlerin haricinde kalan kısmın Yeni kurulacak Sanayi Sitesi Kooperatiflerince kamulaştırma bedelinin tahsil edilerek tahsisinin yapılması, Gölbaşı OSB’de deprem sonrası meydana gelen deformasyonların tamiratının yapılmasının programa alınması, Mermer İhtisas OSB’nin altyapı ihalesinin yatırım programına alınması, Kâhta OSB’nin altyapı inşaatının tamamlanması, Adıyaman Merkez OSB’de depremde zarar gören Arıtma Tesisinin onarımının yapılması, Adıyaman Merkez OSB’nin üst kısımda kalan ilave alanının altyapı inşaatı işinin yatırım programına alınması. OSB’nin alt kısmında kalan kısmın altyapı inşaatının OSB imkanlarıyla yapılması ve 430 hektar alanda tescil edilen Kuyulu OSB’nin 2024 yılı yatırım programına alınması talep edildi.



Kaynak : PHA