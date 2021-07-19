Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Bayramlar dayanışmanın sembolü, sevdiklerimizle kucaklaştığımız, küskünlerin birbirleriyle barıştığı, beraberliğimizin pekiştiği, huzuru ve mutluluğu yaşadığımız, ortak değerlerimizi bizlere hatırlatan en özel günler olduğunu söyledi.

Tutdere, “Ekonomik krizin her geçen gün biraz daha derinleştiği, yoksulluğun iliklere kadar hissedildiği bu zorlu günlerde imkansızlıklar dolayısıyla yüzü gülemeyecek olan yurttaşlarımız olduğunu maalesef ki çok iyi biliyoruz. Bir yandan pandemi, diğer yandan da yaşanan derin ekonomik kriz hali bizleri karamsarlığa itip hayal kırıklıklarımızı artırsa da bayramların saçtığı umut ışığını görerek umutsuzluğu bir kenara bırakmalıyız. Birbirimize sıkı sıkıya sarılarak kuvvetlenen birliğimizin bizleri aydınlık yarınlara ulaştırılacağını unutmamalıyız.

Bu bayram ekmeği, aşı için demokratik haklarını kullanarak yaptıkları barışçıl eylemlerle hak arayan tütün üreticilerimizin tutsak edilmiş olmalarının burukluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Hak aradığı için önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan üreticilerimizin her daim yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere ulusal ve yerel basın vasıtasıyla üreticilerimizin haklı taleplerini iktidara duyurarak, taleplerin karşılanması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzün bilinmesini isterim.

Bu bayramın bölgemizde ve ülkemizde yaşanan acı olayların son bulduğu, gözyaşının yerini sevince bıraktığı, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların sonlandığı, demokrasiyi, adaleti ve barışı büyüten bir ülke ve dünya özlemimizi bir kez daha yineliyorum.

Bayram vesilesiyle başta aziz şehitlerimizle Covid-19 mücadelesinin en ön safında yer alarak şehit düşen sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyor; Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Herkesin eşit olduğu, hak ve özgürlüğün hakim kılındığı, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği sağlıklı günlerde barış, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla kucaklaşacağımız mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyor, Adıyamanlı hemşerilerimin ve tüm ulusumuzun Kurban Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.