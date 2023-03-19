Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği ziyarete CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve il yönetim kurulu üyeleri de katılırken, gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan toplantıda Kahta’nın genel durumu ve ihtiyaçları masaya yatırıldı.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz"

Kahta İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Milletvekili Tutdere, “Bugün il başkanımız ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte deprem öncesi atanan ancak deprem nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren Kahta İlçe Örgütümüzle birlikteyiz. İlçe Başkanımıza ve İlçe Yönetim Kurulumuza başarılar diliyoruz. Büyük bir deprem yaşadık, büyük bir yıkım yaşadık. Bu yıkımda vefat eden bütün hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hastanelerde tedavisi devam eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Önce Kahta’nın sonra Adıyaman’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde de Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere, “Bir taraftan depremin yaralarını sarmak için koşuştururken, bir taraftan da Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi bir atmosfer var. Kahta ilçemiz Adıyaman için de bizim için önemli. Kahta’da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamik örgütü, genç bir yapısı var. Önümüzdeki süreçte örgütümüzün genç ve dinamik yönetiyle birlikte inşallah önce Kahta’nın kaderini değiştireceğiz sonra Adıyaman’ın kaderini değiştireceğiz, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde de bütün Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz.” dedi.

"Yaşanan tüm sorunları teker teker ortadan kaldıracağız"

14 Mayıs’tan sonra Türkiye’nin rahat bir nefes alacağının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bütün halkımızın özlemini duyduğu hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye’de inşa edeceğiz. 14 Mayıs’tan sonra hem Kahta’da hem de Türkiye’de yeni bir süreç başlayacak ve bu yeni süreçte insanlarımız rahat edecek. Ülkemizde çiftçilerin, esnafın, köylünün, işçinin tüm kesimlerin yaşadığı sorunları teker teker ortadan kaldıracak, herkesin rahat nefes alabileceği hakkını, hukukunu koruyabileceği Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önümüzdeki sürecin partimiz için, Kahta’mız için, ilimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA