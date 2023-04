"Geriye dönüşler başladı, ihtiyaçlar artıyor"

Adıyaman’da sorunlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor diyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “Yeni süreçler, yeni günler yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Geriye dönüşler başladı. Başka şehirlere, metropollere giden yurttaşlar yavaş yavaş dönmeye başladılar. Onların dönüşüyle birlikte çadır talepleri de devam ediyor. Günlük olarak insanlar bizi arayarak çadır talebinde bulunuyorlar. Ara sokaklarda kurulu çadır kentlerde insanlarımızın özellikle hijyen ve duş alma anlamında sorunları var. Çamaşır makineleri bulunmadığı için oradaki kıyafetlerini yıkama konusunda sorunları var. Özellikle sokak aralarına kurulan çadırlardan böyle taleplerde geliyor. Önceki gün aşırı soğuk vardı. Bu soğuklar özellikle çadırlarda yaşayan yurttaşlarımızın mağduriyetini artırdı. Bugün hava biraz normale döndü ama çadırlarda yaşamak gerçekten zor. Biz gün boyunca sahadaydık çadır kentleri ziyaret ettik. Oradaki vatandaşlarımıza hem başsağlığı dileklerimizi ilettik hem bundan sonraki sürece ilişkin partimizin politikalarını anlattık” dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun ücretsiz konut açıklamasıyla toplumda yeni bir umut doğdu"

Deprem konutlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatan Milletvekili Tutdere,"Vatandaş 40 yıl çalıştım bir ev yaptım. Bir kolonu patlak o nedenle gelip ağır hasar verdiler. Ben şimdi ne yapacağım diye kara kara düşünüyordu. Çocuklarımla ortada kaldım dedi. Bu tür insanlar çok fazla ve insanlar gerçekten konutlarının devlet tarafından yapılıp teslim edilmesini bekliyorlar. Bu nedenle yapılacak konutların ücretsiz verilmesi gerekiyor. Çünkü milletin beklentisi bu. Çünkü insanlar çalışmıyorlar. Evlerini, işlerini, yakınlarını kaybettiler. Bu insanların hayata tutunup yeniden üretime geçmesi para kazanmaları bir zaman alacaktır. Dolayısıyla onların borçlanmadan ev sahibi yapılması çok önemli, çok kıymetli. Bu nedenle Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na deprem kentinin bir milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Zira hemşerilerimizde bu açıklamayı çok olumlu karşılıyorlar ve büyük bir heyecan da yarattı bu. Çünkü bir taraftan Sayın Erdoğan’ın 27 Mart’taki açıklamasında tam adını koymadan ‘ücretle vereceğiz’ şeklinde söyledi ama Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasıyla birlikte toplumda gerçekten yeni bir umut doğdu ve insanlar evlerinin devlet tarafından yapılacağının, yapılabileceğinin umudunu taşıyorlar” ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidarı deprem konutu yapma konusunda sabıkalı"

AK Parti iktidarının konut yapma konusunda sabıkalı olduğunu ifade eden Tutdere, “Bu hükümetin konutlar konusunda samimi olmadığının en büyük örneği Adıyaman. Çünkü Adıyaman’da 20017’de ve 2018’de Samsat ilçemizde yine depremler yaşanmıştı ve aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen daha bu konutların köy kısmı, köy evleri yapılmadı. İnsanlar hala konteynerde. Düşünebiliyor musunuz 6 yıl geçmiş. Yani bu iktidar ev yapma konusunda zaten sabıkalı. İşleri iyi götürmedikleri, halkı mağdur ettikleri zaten Adıyaman halkının hafızasında var. Dolayısıyla öyle bir sonuçla karşılaşmak istemiyorlar. Evi yıkılanlar, dışarıda kalanlar devlet eliyle bu konutların yapılmasını bekliyorlar” dedi.

"Depremzede vatandaşlarımızın konteyner taleplerinin acilen karşılanması gerekiyor"

Canlı yayından tüm kurumlara çağrı yapan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “Cumhurbaşkanı’na AFAD’a, tüm kurumlara çağrı yapmış olayım: Yurttaşlarımızın büyük bir kısmının acilen konteyner talepleri var. Adıyaman’da artık bundan sonra havalar ısınacak ve çadırların içinde sıcaklık belki 50 dereceyi bulacak. Çünkü burası çok sıcak bir bölge. İnsanlar şimdiye kadar soğuktan titrediler bundan sonra da sıcaktan terleyecekler. Bir an evvel çözümü bir şekilde üretip buraya kurulacak konteyner kentlerin inşasını hızlandırmak lazım. Mersin ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin de Adıyaman’da konteyner kent inşaatları devam ediyor. Ama hükümetin bu işi hızlandırması ve konteyner teminindeki engelleri kaldırarak bir an evvel vatandaşlara konteyner temin etmesi lazım. Bunun dışında mübarek Ramazan ayındayız, insanlarımızın gıda ihtiyaçları var. Özellikle toplu çadır kentlerin dışındaki mahalle aralarında on beşer yirmişer şekilde kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hijyen setlerine ihtiyaçları var. Engelli vatandaşlarımızdan da çadırda kalanlar var. Özellikle dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımız, kadınların, çocukların bir an evvel konteynerlere taşınması için işlemlerin hızlandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerin barınma sorununu çözün"

Ayrıca okullar konusunda da ciddi sorunlar olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Okullar konusunda çok ciddi sorunlar var. Öğrenciler okulların bir an evvel açılmasını bekliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığına çağrı yapıyoruz. Bir an evvel öğretmenlerin barınma sorununu çözün ve Adıyaman’daki okulları açın. Bazı ilçelerimizde okullara vatandaşlar yerleştirildiği için okullar eğitime açılamıyor. Okullardaki vatandaşların barınma sorunu çözülsün, okullar eğitime açılsın. Çünkü çocuklar artık dayanamıyorlar” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA