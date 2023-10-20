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Tutdere, "Adıyaman'da 79.911 bağımsız bölüm yıkıldı, yapılması vaat edilen konut sayısı 73.640, biten konut bugün tarihi itibarıyla yok, 29 Ekim’de 240 konutun teslim edileceği söyleniyor. Dolayısıyla, kalıcı konutlar konusunda Adıyaman'daki tabloya baktığımızda işlerin yolunda gitmediğini görmekteyiz" dedi.

"Vaat edilen konut 73 bin biten yok"

Deprem illerinde barınma ve kalıcı konut sorunlarının devam ettiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Tutdere, “Sayın Cumhurbaşkanı deprem sonrası Osmaniye'de aynen şunu söyledi: "Bir yıl içerisinde TOKİ eliyle biz bu kalıcı konutları yapacağız." Aradan sekiz ay geçti, artık yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kalıcı konutlar konusunda Hükûmet ne durumda Adıyaman'la ilgili ben bir tabloyu göstermek istiyorum size. Değerli milletvekilleri, Adıyaman'da 79.911 bağımsız bölüm yıkıldı, yapılması vaat edilen konut sayısı 73.640, biten konut bugün tarihi itibarıyla yok ancak aldığımız bilgilere göre 29 Ekimde 240 konutun teslim edileceği söyleniyor. Dolayısıyla, kalıcı konutlar konusunda Adıyaman'daki tabloya baktığımızda hükûmetin bu konuda aslında işlerinin yolunda gitmediğini görmekteyiz. Eğer bu hızla devam ederse yıl sonunda Adıyaman'da tamamlanacak konut sayısı 3.374 olacak, hedef 73 bin 640'tı yani oransal olarak yaklaşık yüzde 4'üne tekabül ediyor. Buradan hükûmete ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyoruz. Bu işte biraz elinizi çabuk tutun, kaynak aktarın ve kalıcı konutlar konusunda biraz daha çaba göstermenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hak sahipliği açıklandı, sorunlar yumağı: 180 kişinin öldüğü yamanlar sitesinde hak sahibi yokmuş”

Meclis kürsüsünden deprem sonrası yerinde dönüşüm konusunda yaşanan mağduriyetleri anlatan Tutdere, “Hak sahipliği sonuçları açıklandı, gerçekten çok karmaşık bir durum var. Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yamanlar Sitesi 56 daireydi, yerle bir oldu, yaklaşık 180 vatandaşımız hayatını kaybetti; hak sahipliği açıklandı, ortada hak sahibi yok. Yani binaları deprem yuttu, tapuları ne yaptılar? Şu anda büyük bir karmaşa var ve bu konuda köylerde de sorunlar var. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kurumlar arası koordinasyon eksikliği devam ediyor"

Depremde hemen sonra yaşanan koordinasyon eksikliğinin hala devam ettiğinin altını çizen Tutdere, "Deprem sonrası devletimizin kurumlarının arasında bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu gördük. Bu koordinasyon eksikliğinden kaynaklı olarak da Adıyaman başta olmak üzere, birçok ilde tablo ağırlaştı ve milletin görmüş olduğu zarar arttı. Koordinasyonsuzluk yine devam ediyor. Adıyaman’da Karadağ'ın tepesinde şu an yaklaşık 16 bin konut için temeller açıldı, binalar yapılıyor. Buraya kadar güzel ama bir taraftan da bunlarla birlikte bölgenin altyapısının, yollarının, elektrik hatlarının ve sosyal alanlarının, hastanelerinin de yapılması gerekiyor. Araştırdık, daha bu saate kadar bu saydığım konular proje aşamasında, ihaleleri yapılmamış. Aslında, bu ikisinin at başı gitmesi gerekiyordu; yollar, altyapı, elektrik, doğal gaz vesaire. Şimdi, önümüzdeki süreçte binalar yapılacak, vatandaş nasıl gidecek oraya? Çocuğunu hangi okula götürecek? Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte yeni sorunlarla karşılaşma riski var. Bu konuda da bu bölgede ve diğer bölgelerde bu eksiklerin de giderilmesini Hükûmetten bekliyoruz" dedi.



Kaynak : PHA