Çay-simit lüks oldu

“Cumhurbaşkanı’nın burs tutarlarını 2002 ile kıyaslamasının ardından ürün ve hizmetleri 2002 yılıyla kıyaslayan CHP’li Tutdere acı tabloyu gözler önüne serdi” diyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “Sayın cumhurbaşkanı burs tutarlarını 2002 ile kıyaslıyor ve devasa artış yaptıklarını ifade ediyor. Ancak sadece burs tutarlarını değil o para ile öğrencinin ne aldığını ve şu an ne alamadığını da belirtmek gerekiyor. 2002 yılında bir simit 20 kuruş, bir bardak çay ise 10 kuruştu. 2002’de bursuyla 450 bardak çay içen öğrenci bugün 200 bardak çay içebiliyor. Öğrenci neden daha az çay içiyor? Çünkü öğrencinin 200 bardak çayını enflasyon canavarı içiyor. Aynı şekilde çayı simitsiz içmemiş, çayın yanında öğrencinin 47 tane simidini de yine hükümetin yarattığı enflasyon canavarı yemiş. Yine 63 tostunu, 1 otobüs biletini, 18 çorbasını, 37 kg makarnasına da enflasyon canavarı çökmüş” şeklinde konuştu.

“Mühim olan bursun tutarı değil alım gücü”

CHP’li Tutdere ‘Milli Öğrenci Yemeği’ diye tanımladığı makarnanın artık cep yaktığını vurgulayarak, “Öğrenci evlerinde en çok pişen, uygun fiyatı ve pratikliği nedeniyle öğrenciler için büyük bir nimet olan makarnanın kilogramı 2002’de ortalama 1 lirayken bugün ortalama 23,50 liraya dayandı. Yani 2002’de bursuyla 45 kilogram makarna alabilen öğrenci bugün 27 kilogram alabiliyor. Yani iktidarın yanlış ekonomik politikaları yüzünden öğrencinin 18 kilogram makarnasının dibi tuttu, sofrasından eksildi. Eskiden hafta da bir de olsa sucuklu yumurta, menemen pişen öğrenci evinde şimdi bunlar bile hayal oldu. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi mühim olan bursun tutarı değil alım gücü. Bunu sürekli gündeme getirmemize rağmen tutar artışını ön plana çıkaran, algı oluşturmaya çalışan hükümet yetkilileri alım gücü konusunu görmezden gelmeye devam ediyor. 2002’den bugüne öğrencinin bursu yüzde 2677 artarken yediği simit yüzde 3400, çay yüzde 4900, çorba yüzde 4400 artmış durumda. Bir başka deyişle burs artışı ile ürün ve hizmet artışlarının ortalama artışı arasında yüzde 1690 fark var. Yani kaşıkla verilip, kepçeyle alınıyor” dedi.

“Bu zalim yönetim size bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor”

​​​​​​​Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’a seslenen CHP’li Tutdere, “’Yükseköğretim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisansta 1.250 liraya, buraya tabi nereden geldik biliyorsunuz, 45 liradan geldik, 45 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta 2.500 liraya, doktorada 3.750 liraya çıkardık.’ diyen Sayın Erdoğan 1993 yılında yaptığı çay-simit hesabında ‘Değerli kardeşlerim bakın, Çay 1.000 + simit 1.500 TL, eşittir, toplam 2 bin 500 TL. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay-simit yerse: 2.500 x 5 = 12.500 TL. Onu da 3 öğünle ile çarpın etti mi 37.500 TL. Bir ayda ne eder, 1.125.000 TL. Asgari ücret ne kadar 910 bin lira. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?’ demişti. Şimdi o sözlerle öğrenci kardeşlerime sesleniyorum: Kıymetli kardeşim, bu zalim yönetim size bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?” cümlelerine yer verdi.