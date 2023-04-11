Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'da Cumhuriyet Halkp Partisi'nin (CHP) ağır hasar oluşmasıyla Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen Millet İttifakı CHP Adıyaman İl Başkanlığı binasında geçekleştirilen tanıtım toplantısına milletvekili adayı olan Abdurrahman Tutdere, Kenan Doğan, Ömer Turan, Songül Varki Yıldırım katıldı. 3. sıra adayı olan ve Ankara'dan yola çıkan Adnan Ağır, hava koşulları nedeniyle toplantıya katılamazken öte yandan CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer eşlik etti.

Tanıtım Toplantısında konuşan CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Av. Abdurrahman Tutdere, Millet İttifakının Adıyaman Milletvekili Adıyaman’ın sorunlarına vakıf insanlar olduğunun altını çizerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Milletvekili Adaylarına destek istedi.

"Adıyamanlıların yaşadığı travma, yıkım ve öfkenin tarifi imkânsız"

Yaptığı konuşmasına 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan CHP’li Tutdere, “Zor bir sürecin içindeyiz. Bu zor günlerde Adıyamanlıların gerçekten yaşadığı travma, yaşadığı yıkım ve yaşadığımız öfkenin tarifi imkânsız. Ancak Türkiye bir seçim sürecine girdi ve milletvekili adaylarımız Millet İttifakımızın ve Milletimizin ortak kararıyla görevlendirildiler. Bu saatten itibaren milletvekili adaylarımız, örgütlerimiz ve sokaktaki tüm hemşerilerimiz birer milletvekili adayı gibi çalışarak Adıyaman’ı da hak ettiği yere taşıyacak.” dedi.

Afette Dahi Süreci Yönetemeyen Liyakatsiz Kadroları Görevlerinden Uzaklaştırmak İçin Tek Yol Sandık

Depremde, afette ve selde Adıyamanlıları unutan iktidardan hesap sormanın tam zamanı olduğunu ifade ederek Adıyamanlılara seslenen Milletvekili Tutdere,"27. Dönemde Adıyamanlıların vekaletiyle 5 yıl TBMM’de görev yaptım. Bu süreçte görevimi sizin verdiğiniz vekalete uygun olarak, inançla, cesaretle yerine getirdim. Daha önceleri biz: iktidar Adıyaman’ı görmüyor, ihmal ediyor, Adıyaman insanını yok sayıyor diyorduk. Bazıları bunu görmüyor veya görmek istemiyorlardı. Fakat yaşadığımız deprem bir gerçeği bütün Adıyamanlılara yaşattı. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerime sesleniyorum: depremde, afette, selde sizi unutan, evlatlarınızı enkaz altında bırakan, donarak ölümlerine sebebiyet veren, arama- kurtarma ekiplerini üç gün sonra gönderen bu iktidardan hesap sormanız gerekiyor ve tam zamanı. Yok sayıldık, acılarımızla baş başa bırakıldık. Kim yaptı? Bu sistem, bu liyakatsiz kadrolar yaptı. Yaşadığımız afette süreci yönetemeyen liyakatsiz kadroları görevlerinden uzaklaştırmak için tek yol sandıktır. Şikâyet etmeye, sitem etmeye gerek yok. Sandık gelecek, bu sistemi ve bu liyakatsiz kadroları görevlerinden uzaklaştıracaksınız.” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşı yok sayıp mağdur eden, çocuklarımızı enkaz altında bırakan bu sistemi değiştirmek için bir aradayız"

Başta ekonomi, sağlık, eğitim, adalet olmak üzere tüm alanlarda büyük sorunlar yaşandığına vurgu yapan Milletvekili Tutdere, “Hiç kimse mutlu değil. Sebebi bu tekçi sistem, bu başkanlık sistemidir. Millet İttifakı olarak hepimiz bir masa etrafında vatandaşı yok sayan, adaleti yok sayan, insanlarımızı mağdur eden, gençlerimizi işsiz bırakan, kadınlarımızı çocuklarımızı enkaz altında bırakan bu başkanlık sistemini değiştirmek için bir aradayız. Sizin desteğinizle inşallah 14 Mayıs’ta bunları göndereceğiz, hepsi emekli olacak. Türkiye’yi Adıyaman’ı şaha kaldıracaklardı, topraklarımızı suyla buluşturacaklardı, yollarımızı yapacaklardı hiçbirini yapmadılar. Artık bunların Türkiye’ye de Adıyaman’da da verecekleri hiçbir şeyleri kalmamıştır. Bunların gitmesi için günler sayılıdır, o gün gelecek ve hep birlikte onları göndereceğiz.” dedi.

"Millet İttifakı’nın milletvekili adayları Adıyaman’ın sorunlarına vakıf insanlar"

Millet İttifakının iktidarında Adıyaman’ın sağlıktan eğitime, tarımdan adalete bütün sorunlarının çözüleceğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Diğer partilerin listesine de bakın, Millet İttifakının listesine de bakın. Millet İttifakının Adaylarının hepsi alanında uzman. Bürokraside, ekonomide, hukukta, adalette, eğitimde Adıyaman’ın sorunlarına vakıf insanlar. Adıyaman halkının bütün taleplerini iktidara geldiğimizde ilgili bakanlıklarda tek tek çözecek kudrete ve kabiliyete sahip insanlar. Türkiye’nin umudu, kardeşliğin, barışın, sembolü Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında, Millet İttifakının yürekli liderlerinin desteğiyle Adıyamanımızı hak ettiği yere taşıyacak ve Türkiye’de iktidar olacağız. Onun için bütün Adıyamanlıların önce Cumhurbaşkanımıza sonra da Millet İttifakının milletvekili adaylarına desteklerini bekliyoruz. Adıyaman’ın sağlıktan eğitime, tarımdan adalete bütün sorunlarını çözeceğiz. Millet İttifakının bütün kadroları bu yetkinliğe sahip insanlar.” dedi.

"Hepimizin ortak paydası Adıyaman"

Deprem nedeniyle Adıyaman’dan ayrılan vatandaşlara çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, “Görüşü, rengi, dili, düşüncesi ne olursa olsun hepimizin ortak paydası Adıyaman, hepimizin ortak paydası çocuklarımızın geleceği ve şehrimizin geleceği. Adıyaman’dan deprem nedeniyle ayrılan bütün hemşehrilerime şu çağrıyı yapıyorum: 14 Mayıs’ı Adıyaman kaderini, gelin Adıyaman’da oylarınızı kullanın. Gelin sizi enkaz altında bırakan, çocuklarınızın kefensiz toprağa gömülmesine neden olan, yakınlarımızı toplu mezarlara defnetmemize sebep olan bu iktidarı gelin oylarınızla gönderin. Gönderin ki bu topraklarda yeniden yaşam olsun, Adıyaman yeniden ayağa kalksın, Adıyaman kültürüyle, diliyle, farklılıklarıyla bütün insanlarıyla yine o güzellikleri bir arada yaşasın ve yaşama kaldığımız yerden devam edelim.” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayımızın verdiği bütün sözleri Adıyaman’da bir bir hayata geçireceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıkılan evleri bir sene içinde yeniden inşa ederek karşılıksız bir şekilde mağdur olan yurttaşlara teslim edecekleri vaadini hatırlatan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da çoğumuz evsiziz, çoğumuz akrabalarımızın yakınlarımızın yanına sığınmış durumdayız. Dolayısıyla şu an birinci önceliğimiz barınma. İktidar diyor ki ben konutları yapacağım ama siz parayla vereceğim ve çok büyük fahiş fiyatlarla vereceğim diyor. 13. Cumhurbaşkanımız ne diyor: ev sahiplerine, kiracılara evlerini, iş yeri yıkılan esnafın işyerlerini bir yıl içerisinde inşa edeceğiz ve ücretsiz vereceğiz. Allah’ın izniyle tüm hemşehrilerimizi ev sahibi yapacağız. Bu Adıyaman’da bizim de sözümüz olsun. Cumhurbaşkanı Adayımızın verdiği bütün sözleri Adıyaman’da bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

Bize Güç Katın, Birlikte Çalışarak Adıyamanımızı ve Ülkemizi Bu Tekçi Anlayıştan Kurtaralım

Konuşmasında kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sunarak birlik ve beraberlik mesajı veren Milletvekili Tutdere, “Listemizin oluşmasına katkı veren başta Genel Başkanımıza, Millet İttifakının bütün liderlerine, MYK ve PM üyelerimize, halkımıza, muhtarlarımıza, kıymetli görüşlerini anketlerde, telefon aramalarında Genel Merkezimize aktaran değerli hemşehrilerimize: bu süreçte aday adaylığı yapan bütün yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gün birlik olma günüdür. Herkese çağrı yapıyorum: gelin Adıyaman’da dili, rengi, fikri ne olursa olsun tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak bu kentin inşası için güç birliği yapalım. Bize güç katın, birlikte çalışalım Adıyamanımızı ve ülkemizi bu tekçi anlayıştan kurtaralım. Türkiye’ye de bahar gelsin, Adıyaman’a da bahar gelsin. Birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız.” şeklinde konuştu.

Kenan Doğan ise konuşmasında, Millet İttifakının birleştiklerini yeri geldiği zaman menfaatlerini hiçe sayarak bir araya geldiklerini söyledi.

Songül Varki Yıldırım ve Ömer Turan ise kendilerini tanıtarak Adıyaman için gece gündüz çalışacaklarını belirttiler.



Kaynak : PHA