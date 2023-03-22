Milletvekili Tutdere ayrıca depremzede öğrencilerin, deprem nedeniyle şehirlerden göç edenlerin, evi yıkılan ve barınma sorunu yaşayan vatandaşların sorunları konuşması gerekirken TBMM Genel Kurulu’nda Orman Kanunu’nun görüşülmesine tepki gösterdi.

Madem Teknolojik Devrim Yaptınız, Milletvekili Arkadaşınızın Cenazesine Neden Depremin 3'üncü Günü Ulaştınız

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına depremde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Milletvekili Tutdere, “AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yaraların taze olduğu, acıların yaşandığı bu ortamda hem milyonlarca depremzedeyi hem de vefat eden binlerce insanın hatırasını rencide edecek birtakım beyanlarla bulundu. Sayın Akbaşoğlu, "Zengin devlet, zengin birey anlayışını hayata geçirdik, teknolojide devrim yaptık, AK PARTİ hayalleri gerçekleştirdi." dedi. Sayın Akbaşoğlu'na ve iktidar grubuna millet adına soruyorum: madem teknolojik devrim yaptınız, milletvekili arkadaşınızın cenazesine depremin 3'üncü günü saat beşe kadar neden ulaşamadınız?” sorularıyla iktidara yüklendi.

"Madem zenginlik vardı, AFAD'ın depolarına neden çadır koyamadınız"

Deprem sonrası yaşanan aksaklıklara dikkat çeken CHP’li Tutdere, “ Adıyaman'da, Hatay'da, deprem bölgelerinde kurtarılacak pozisyonda olan, sesleri gelen, telefon konuşması yapan, ailelerine mesaj atan binlerce vatandaşı neden kurtaramadınız? Teknolojik devrim yaptıysanız termal kameralarınız, dinleme cihazlarınız neredeydi? Adıyaman'da enkazlara neden 2'nci günün sonunda ulaşabildiniz? Vatandaş soruyor, ben de soruyorum neredeydiniz? Madem teknolojik gelişme vardı, madem devrim yapmıştınız vatandaşa neden bir hilti, bir jeneratör, bir demir makası veremediniz? Madem zenginlik vardı, AFAD'ın depolarına neden bir çadır koyamadınız? İnsanlar enkazların başında soğuktan titreyerek cenazelerini günlerce bekledi, enkaz altında binlerce insan donarak öldü. Madem zengin birey, zengin devlet anlayışını hayata geçirdiniz, soruyorum size: 43 gündür vatandaşa neden bir çadır veremiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"Madem zengin bir ülkeyiz: evi yıkılan vatandaşların parasını neden 43 gündür yatıramadınız?"

‘Oturduğunuz yerden büyük laflar etmeyin, gelin millete cevap verin’ ifadelerini kullanarak iktidar sıralarına seslenen Milletvekili Tutdere, “Çocuklar neden hala üşüyor? Yağmurdan sonrası çadırlarını sel basan anneler neden dizlerine kadar çamurun içerisinde kaldı? Deprem bölgesindeki çocuklara neden bir sütü dahi veremiyorsunuz? İnsanlara neden bir battaniyeyi dahi veremiyorsunuz o zaman? Madem teknolojik devrim yaptık, madem zengin ülke olduk, soruyorum size: Evleri yıkılan vatandaşlara vadettiğiniz yardımları 43 gündür vatandaşların hesaplarına neden yatıramadınız? Gelin, bu kürsüden bu millete cevap verin, oturduğunuz yerde öyle büyük laflar etmeyin. Millet acısını yaşarken yapmayın, bari onların hatıralarına saygılı olun, yakınlarını kaybeden insanlara bari saygılı olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari onlara saygınız gereği sessiz kalın, büyük laflar etmeyin.” dedi.

"2 milyondan fazla insan çadırda yaşıyor"

İnsanların soğukta çadırda titrediğini, bir ay sonra da sıcakta terleyeceğini iktidarın seferber olarak konteyner ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Telefonum burada, her gün arayanların yüzde 70'i bizden çadır istiyor. Madem zengin ülkeyiz, madem hükümet olarak Türkiye'yi uçurdunuz, derhâl bütün vatandaşlarımızın konteyner taleplerini karşılayın. İnsanlar çadırda soğuktan titredi, bir ay sonra da sıcakta terleyecek. Devlet olarak, millet olarak seferber olalım; hükûmet olarak seferber olun vatandaşların konteyner taleplerini karşılayın. İthal mi edersiniz, üretir misiniz, ne yapacaksanız yapın. 2 milyondan fazla insan çadırda yaşıyor, nereye kadar?” ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi diyorsak meclisin de asrın kanunlarını çıkarması lazım"

Bugün Mecliste neden Orman Kanunu konuşuluyor? Neden şu anda üniversitelerinden, okullarından uzaklaşan çocukların durumu konuşulmuyor? Neden LGS'ye, YKS’ye girecek olan çocuklarımızın sorunları konuşulmuyor? Neden şu anda gurbete gitmiş, göç etmek zorunda kalan, Türkiye'nin dört bir yanına dağılan yurttaşlarımızın barınma sorunu konuşulmuyor bu Mecliste? Bugün Orman Kanunu'nu konuşmanın zamanı mı? Konteyner sorununu nasıl çözeceğiz, çadır sorununu nasıl çözeceğiz? İnsanların barınma sorununu nasıl çözeceksiniz? İnsanların maddi, manevi kayıplarını nasıl karşılayacaksınız? Neden buna ilişkin kanunlar gelmiyor bu Meclise? Millet sizden bunları bekliyor; iktidardan da bekliyor, muhalefetten de bekliyor. Meclisin yapması gereken bu. "Asrın felaketi" diyoruz, bu Meclisin asrın kanunlarını çıkarması lazım.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA