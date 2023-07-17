"Yeterli sayıda konteyner kent kurulmadı"

Milletvekili Tutdere yeterli sayıda konteyner kent kurulmadığını söyleyerek,"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremler sonrası Adıyaman'da binlerce yapı yıkıldı, ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası yeterli sayıda konteyner kent kurulmadığı ve konteyner ihtiyacı tam olarak karşılanmadığı için hala zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Bu durum köylerde de büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Aradan geçen uzun süreye rağmen hala konteyner ihtiyacının karşılanmamış olması büyük bir sorun. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hala çadırda kalan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacının karşılanması gerekiyor"

"Konteynerler, depremzedelere kalıcı konutları yapılıncaya kadar daha iyi bir geçici barınma imkânı sağlamak için önemli bir adımdır.” diyen Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'da yaşayan vatandaşlarımızın acil konut ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kentlerin sayısının bir an önce artırılması ve hala çadırda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızla, barınma imkânı olmadığı için başka şehirlere göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için bu adımların ivedi şekilde atılması büyük önem arz etmektedir."şeklinde konuştu.

Milletvekili Tutdere ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle, Adıyaman genelinde yıkılan ve ağır hasarlı olduğu tespit edilerek yıkılmayı bekleyen yapı sayısını, kurulan konteyner kent sayısını ve kaç vatandaşımızın konteynerlere yerleştirildiğiyle barınma/konteyner başvurusu yapan ve kira yardımı başvurusu yapan vatandaşların sayısını sordu.



Kaynak : PHA