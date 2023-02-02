Jeofizik Mühendislerinin sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıyarak istihdamları hakkında iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Jeofizik mühendislerimizin kamuda istihdamının önünü açacak yasal çalışmaları bir an evvel yapın.” dedi.

Jeofizik mühendislerinin sorunları TBMM Genel Kurulu’na taşındı

Jeoloji Mühendislerinin sorunlarını dile getirerek yaşadıkları sorunları TBMM Genel Kurulu’na taşıyan CHP’li Tutdere, “Dün Meclisimizde mezun jeofizik mühendislerinin temsilcileri bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler. Ben de genç jeofizik mühendislerimizin taleplerini sizlere iletmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"Jeofizik mühendisleri işsizlik ve yoksullukla boğuşuyor"

Mezun jeofizik mühendislerinin işsizlik ve yoksullukla boğuştuğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Yaşamlarının en güzel yıllarını, gençliklerini mesleklerine ve eğitimlerine ayıran binlerce mezun jeofizik mühendisi işsiz ve yoksul. Tüm alanlardaki işsiz milyonlarca üniversite mezunu gençlerimiz gibi, jeofizik mühendislerimiz de işsizlikle, yoksullukla boğuşmakta, hayat mücadelesi vermektedir, kendileri ve aileleri mağdur ve umutsuz bir şekilde beklemektedir.” dedi.

"Jeofizik mühendislerinin kamudaki istihdamının önünü açın"

Jeoloji Mühendislerinin sorunlarının çözümü için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum: Türkiye deprem kuşağında, jeofizik mühendislerine ihtiyaç var; jeofizik mühendislerimizin kamuda istihdamının önünü açacak yasal çalışmaları bir an evvel yapın, bu gençlerimizin sesini duyun.” şeklinde konuştu.