Gerger ilçesinde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastalarının kötü koşullar altında başka ilçeye seyahat ederek tedavi gördüklerinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

"Gergerli diyaliz hastaları kötü koşullar altında Kâhta’ya gitmek zorunda kalıyor"

Gerger Devlet Hastanesi’ndeki diyaliz ünitesi eksikliğini TBMM Genel Kurul Gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, “Gerger ilçemizdeki diyaliz hastalarının çektiği çileden söz etmek istiyorum. Gerger ilçemiz Adıyaman'ın en uzak ilçelerinden bir tanesi. İlçeyi Kâhta’ya ve kent merkezine bağlayan yolların fiziki koşulları çok kötü. Diyaliz hastaları bu kötü yol koşullarında her gün seyahat etmek zorunda kalıyor.” dedi.

"İktidar Gergerli’ye söz verdi ancak verdiği sözü yıllardır yerine getirmiyor"

AK Parti iktidarının söz vermiş olmasına rağmen Gergerlilere verdiği sözü yıllardır yerine getirmediğini ifade eden Milletvekili Tutdere, diyaliz hastalarını yıllardır çile çektiğinin altını çizerek, “İktidar yetkilileri Gerger Devlet Hastanesine diyaliz ünitesi açılması için sürekli söz verdiler ancak bu sözlerin gereği yerine getirilmedi, hastaların çilesi devam ediyor.” dedi.

"Diyaliz ünitesini kurun, gergerli hastalarımızın çilesine son verin"

Gerger Devlet Hastanesi’ne diyaliz ünitesinin kurulması için Sağlık Bakanlığı’na TBMM Genel Kurulu’ndan çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, “Ben buradan Sağlık Bakanlığına açıkça çağrı yapıyorum: Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın, hastalarımızın çilesine son verin.” şeklinde konuştu.

