CHP’nin Gerger programı Merkez esnaf ziyaretiyle başladı, Gerger’e bağlı Kesertaş, Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Gümüşkaşık ve Güzelsu köy ziyaretleriyle devam etti. Programına CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, CHP Milletvekili Adayları, CHP Gerger İlçe Başkanı Aziz Acar ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Gerger’in tüm sorunlarını da, sorunların çözümü noktasında atılması gereken tüm adımları da çok iyi biliyoruz"

Kesertaş, Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Gümüşkaşık ve Güzelsu köylerine gerçekleştirilen ziyaretlerde köylülerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere ve CHP Heyeti köylülerin sorunlarını dinledi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri ile Millet İttifakı iktidarında yapacakları çalışma ve projeleri anlattılar.

Daha önceki ziyaretlerinde Gerger’e bağlı köyler başta olmak üzere Gerger’i adım adım ziyaret ettiklerini ve Gerger’de adım atılmadık nokta bırakmadıklarının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Gerger’in tüm sorunlarını biliyor, sorunların çözümü noktasında atılması gereken adımları da çok iyi biliyoruz. 14 Mayıs’ta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nı da iktidara taşıdığımızda Gerger’in mevcut sorunlarının hepsini teker teker çözecek Gerger’i hak ettiği noktaya taşıyacağız.” dedi.

"Gerger’den Milletvekili Tutdere’ye tam not"

CHP Heyeti’nin esnaf ve köylere gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere’ye yoğun ilgi gösterirlerken Gerger’in sorunlarını sürekli olarak TBMM’ye taşımasından ve Türkiye’nin gündemine getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özellikle köy ziyaretlerinde köylüler tarafından sevgi seliyle karşılanan Milletvekili Tutdere Gerger halkından tam not aldı.



Kaynak : PHA