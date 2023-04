TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında deprem bölgelerindeki yurttaşların insani ihtiyaçlarının devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, sorunların çözümü için yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmeye davet etti.

"Hayırsever ve yardımsever tüm yurttaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında deprem bölgelerindeki mağdur yurttaşlarla büyük bir dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olan yardımsever ve hayırsever vatandaşlara teşekkür dileklerini ileten Milletvekili Tutdere, “6 Şubatta yaşadığımız büyük deprem sonrası ülkemizin her tarafında milletimiz, deprem bölgelerindeki mağdur halkımızla büyük bir dayanışma ve yardımlaşma içerisinde oldu. Deprem bölgesinin bir milletvekili olarak buradan hayırsever ve yardımsever tüm yurttaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

"Bölgedeki sorunların çözümü için milletimizi yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmeye davet ediyorum"

Deprem bölgelerindeki yurttaşların her türlü insani ihtiyaçlarının devam ettiğinin altını çizerek bölgedeki tüm sorunların çözümü için yurttaşları yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmeye davet eden Milletvekili Tutdere, “Aradan uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen Adıyaman da dâhil deprem bölgelerinde yurttaşlarımızın her türlü insani ihtiyaçları devam etmektedir. Başta barınma sorunu olmak üzere bölgedeki tüm sorunların çözümü için bütün yurttaşlarımızı, bütün milletimizi yardımlaşmayı büyütmeye, dayanışmayı büyütmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA