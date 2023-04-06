YSK'nın bir yandan seçim takvimi işlerken, diğer yandan yapılan başvurularla ilgili kararlar da almaya devam ediyor.

YSK'ya 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirildi.

Buna göre yapılan değerlendirmelerde Emek ve Özgürlük İttifakının, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YEŞİL SOL PARTİ) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında devam edeceğine,

- Emek Partisinin (EMEP), Emek ve Özgürlük İttifakından vazgeçtiğinin anılan İttifakta yer alan diğer siyasi partilere derhal bildirilmesine karar verildi.