Tutdere, “Açıklanan hububat alım fiyatlarının ivedilikle artırılması gerekiyor. Ayrıca ürünlerini TMO’ya satmak için randevu almakta zorlan üretici hasat ettiği ürünü randevu gününe kadar nerede muhafaza edeceği ve iki defa ödemek zorunda kalacağı yükleme-nakliye ücretleri konularında kara kara düşünüyor.” diyerek Tarım ve Orman Bakanını bu sorunları çözmeye davet etti.

“Çiftçi ürünü aylarca nerede depolayacağını kara kara düşünüyor”

Üreticilerin TMO’dan randevu alma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını vurgulayan Tutdere, “Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, ürünlerini TMO'ya satmak için randevu alma konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyor. Üreticiler, TMO Hars sistemi üzerinden yaklaşık iki ay sonrasına ancak randevu alabiliyor. Bu durum, hasat ettiği ürünü muhafaza etmek zorunda olan üreticiler için büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca deprem bölgelerinde olan ve depoları yıkılan veya ağır hasar alan üreticilerin mahsullerini depolama imkânı bulunmamaktadır. Şu anda üretici hasat ettiği ürünü randevu gününe kadar nerede muhafaza edeceği ve iki defa ödemek zorunda kalacağı yükleme-nakliye ücretleri konularında kara kara düşünüyor. Bu durum ürün kayıpları başta olmak üzere birçok mağduriyet yaratacaktır. Tarım sektörü, ülkemiz ekonomisi için stratejik bir sektördür ve üreticilerin karşılaştığı bu tür zorlukların çözülmesi, sektörün sürdürülebilirliği ve kalkınması için önemlidir. Üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek ve üretimlerini etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak adına TMO Hars sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması ve randevuların öne alınması üreticilerimizin mağduriyetlerini bir nebze olsun giderecektir” dedi.

“Hububat alım fiyatlarının artırılması şart”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatların artırılmadığı takdirde üreticilerin gelir kaybı yaşayacağın söyleyen CHP’li Tutdere, “Üreticiler, TMO'nun fiyat politikasının tarım girdi maliyetlerindeki artışı ve diğer zorlukları göz önünde bulunduracak şekilde daha yüksek olmasını bekliyordu. Ancak, açıklanan fiyatlar üreticilerin beklentilerini tam olarak karşılamadı. Üretimin sürdürülebilirliği için adil bir fiyat politikası gerekiyor. TMO’nun açıkladığı fiyatlar artan girdi maliyetlerinin karşısında şimdiden ezilmiş durumda. Zaten girdi maliyetlerindeki yükseliş, kuraklık gibi doğal faktörler ve diğer zorluklar üreticilerin kar marjlarını olumsuz etkilemekteydi. Üzerine bir de böyle ülke ekonomisinin gerçeklerinden uzak bir fiyat açıklanmış olması üreticimizin mağduriyetini artıracaktır. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve olası mağduriyetlerin önlenebilmesi için talepler dikkate alınarak adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası belirlenmesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve üreticilerin gelirlerinin korunması için açıklanan fiyatların artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tutdere ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için hububat alım fiyatlarının yükseltilip yükseltilmeyeceğini, hasat ettiği ürünlerini TMO'ya satabilmek için randevu almakta büyük zorluklar yaşayan ve yaklaşık iki ay sonrasına ancak randevu alabilen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için çalışma yapıp yapmayacakları ile deprem bölgelerinde olan ve depoları yıkıldığı veya ağır hasar aldığı için mahsullerini depolama imkânı bulunmayan üreticilerin ürün alımlarının öne çekilip çekilmeyeceğini sordu.



Kaynak : PHA