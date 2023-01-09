İYİ Parti Kongresi’ndeki konuşmasında 6’lı masanın Türkiye’nin umudu olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ı kendisine kale olarak görenlere şunu söylüyoruz: Bu kale artık çoktan yıkıldı, halk sizi bu kalenin dışına attı.” dedi.

"Altılı masa Türkiye’nin umudu olmuş durumda"

AK Parti iktidarının zorbalık, hukuk tanımazlık ve insan hakları ihlalleriyle kendi iktidarını korumak peşinde olduğunu ifade eden CHP’li Tutdere,"Türkiye Başkanlık Sistemine geçtiği 2018 yılından bu yana hızla irtifa kaybediyor. Halkımız yoksullaşıyor, ekonomik kriz derinleşiyor. Tam da bu noktada altı siyasi partinin genel başkanı Türkiye’nin bu kötü gidişatını durdurmak için, halkın sorunlarını çözmek adına bir araya geldiler. Bu masayı dağıtmak, bu birlikteliği dağıtmak adına özellikle iktidar cenahından bir sürü nifak ortaya atıldı. Ancak altı siyasi partinin vatansever genel başkanları ve arkasındaki milyonların duası bütün bu olumsuzlukları boşa çıkarttı. Şu an altılı masa Türkiye’nin umudu olmuş durumda. Karşımızda hızla eriyen, eridikçe de hukuksuzlukların tavan yaptığı bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün AK Parti iktidarı zorbalıkla hukuk tanımazlıkla, insan hakları ihlalleriyle kendi iktidarını korumak peşinde." ifadelerini kullandı.

"Adıyaman eski Adıyaman değil, Adıyaman'ın artık mecliste güçlü bir sesi var"

Adıyamanlıların oyunu alarak seçilen siyasetçilerin Adıyaman’ı çantada keklik saydıklarını, Adıyamanlıların vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullandıklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Yıllardır Adıyaman'ı yönetenler, Adıyaman’ın yerelde ve genelde büyük destekle seçilen siyasetçilerine sesleniyorum: Adıyaman halkının iyi niyetleriyle verdiği tertemiz oyunu aldınız ama hiçbir gün arkanıza dönüp bu ilin durumu nedir diye bakmadınız. Adıyaman'ın yoksullaştırdınız, Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturamadınız. Adıyaman’ın ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma hiçbir sorununu çözmeniz. Siz Adıyaman'ı çantada keklik saydınız. Adıyaman halkının inancını, Adıyaman halkının iradesini, Adıyaman halkının vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullandınız. Ama artık Adıyaman, eski Adıyaman değil. Adıyaman'ın artık mecliste güçlü bir sesi var. Yerelde cesur, çalışkan siyasetçileri var ve il başkanları var.” dedi.

"Adıyaman halkı ilk sandıkta zulmünüzü ortadan kaldıracak"

Adıyaman’ı kendisine kale olarak görenlere seslenerek kalenin yıkıldığını, halkın AK Parti’yi kalenin dışına attığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ı kendisine kale olarak görenlere şunu söylüyoruz: Bu kale artık çoktan yıkıldı, halk sizi bu kalenin dışına attı. Adıyaman artık sandığa hazırlanıyor ve ilk sandıkta sizin bu zulmünüzü de ortadan kaldıracak. Adıyaman halkının ve Türkiye’deki tüm yurttaşlarımızın ferasetine, demokrasiye olan bağlılığına, ülkesine ve milletine olan sadakatine inanıyoruz. 30 Ocak’ta hükümet programımızı ortaya koyacağız. Türkiye'deki sorunları nasıl çözeceğimizi bütün halkımıza açıklayacağız, sonra da sandığa kadar durmadan çalışacağız. Köy köy, sokak sokak gezerek bu zorba hak tanımaz, hukuk tanımaz iktidarı sandık yoluyla göndereceğiz. Çalışacağız, başaracağız ve kazanacağız.” şeklinde konuştu.

