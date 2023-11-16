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TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere eğitimin deprem bölgesindeki her geçen gün ağırlaşan tablosuna dikkat çekerek özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin taleplerinden okul ihtiyacı olan bölgelere, öğretmen ve öğrencilerin barınma sorunundan konteynerde yaşamak zorunda olan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara varıncaya kadar birçok konuyu Milli Eğitim Bakanı’na aktardı, çözüm talep etti.

“Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenler Kadro İstiyor”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen CHP’li vekil Tutdere, şunları söyledi:

“Depremi yaşamış bir ilin milletvekili olarak deprem kentlerindeki sorunları aktarmak istiyorum. Deprem illerinde özellikle özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ciddi sorunları var. Buralarda çok sayıda okul yıkıldı, çok sayıda dershane yıkıldı, çoğu ağır hasarlı ve burada çalışan öğretmenlerimiz vardı, eğitim camiasının neferleri vardı. Bunlar, sizin teşkilatınızın birer mensubu sayıldılar ama şu anda bu öğretmenlere ilişkin Bakanlığınızca bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne olacak? Bu öğretmenler, sizlerden sınavsız bir şekilde kadroya alınmalarını bekliyorlar. Gerçekten yetişmiş bir insan gücü var ortada ve bu insan gücünün telef olmaması lazım, bu öğretmenlerimizin bir şekilde eğitim sisteminin içine alınıp ülkelerine faydalı hizmetler üretmelerinin yolunun açılması lazım. Ben bu alandaki bütün öğretmenler adına bu talebi size iletiyorum. Aileleri de öğretmenler de sizden bu konuda bir çalışma bekliyor” dedi.

“Konteyner Kentlerdeki Öğrencilerin Yeteri Kadar Ders Çalışma Ortamı Yok, Okullarda Temiz Suya Erişim Sorunu Var”

Deprem illerindeki öğrencilerin büyük kısmının konteynerlerde yaşadığını hatırlatan Tutdere, “Zaten konteyner kentlerin fiziki şartları çok olumsuz, kalabalık aileler bir arada yaşıyor, çocuklarımızın ders çalışacak ortamları yok, yeteri kadar kütüphane, yeteri kadar çalışma ofisleri de açılmadı. Bu konuda Bakanlığınızın, özellikle konteyner kentlerde gerekirse bir inceleme yaptırmak suretiyle buradaki öğrencilerin ders çalışma imkânlarını yerinde tespit etmesini talep ediyorum. Konteyner kentlerin büyük birçoğunda internet yok. İnternet olmadan da öğrencilerimizin derslerini çalışmaları veya ödevlerini yapmalarının da imkânı yok. Bu internet konusunda ilgili bakanlıklarla da gerekirse bir iş birliği yapmak suretiyle bu sorunun giderilmesini bekliyoruz. Bunun dışında, benim seçim bölgem Adıyaman'da da diğer deprem illerinde de okullarda temiz suya erişim sorunu var; şebeke suları içilmiyor, öğrenciler yoğunluklu olarak kalabalık bir şekilde bulunuyorlar ve okullarda temiz suya erişim konusunda tedbir almanızı istiyoruz. Çocuklarımızın bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yıkılan Okulların Yeniden Yapılmasına ve Öğretmenevinin Tamamlanmasına Öncelik Verilmesi Gerek”

Deprem sonrası Adıyaman’ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarını Bakan Tekin’e aktaran Tutdere, “Adıyaman'da, özellikle Adıyaman Lisesi ve Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi yıkıldı. Adıyaman Lisesi, Adıyaman'la özdeşleşen bir lise, gerçekten bütün Adıyamanlıların gönlünde başka bir yeri vardı. O okulumuzun tabelasının bugün inmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Bu iki okulumuzun bir an evvel yatırım programına alınması ve bu liselerimizin yapılmasını bütün Adıyaman halkı bekliyor. Siz böyle bir çalışma yaparsanız belki bizim yaralarımızı biraz hafifletmiş olursunuz. Aynı şekilde öğretmenevinde de problemler var, öğretmenevimiz yarım kaldı. İnşallah, bu bütçeden öğretmenevinin yapılması konusunda da bir ödenek aktarırsınız ve deprem bölgesinde zor koşullarda eğitim öğretim hizmeti veren eğitim emekçilerimiz en azından rahat bir ortamda çalışma imkânı bulurlar” ifadelerini kullandı.

“Gölbaşı, Yaylakonak, Kömür ve Samsat’taki Okul İhtiyaçlarının Giderilmesi Gerekiyor”

Adıyaman genelinde okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini sıralayarak bu ihtiyaçların giderilmesini isteyen Tutdere, “Adıyaman Yaylakonak'ta, Kömür'de, Gölbaşı ilçemizin Yukarınasırlı köyünde lise binalarına ihtiyaç var. Buralarda öğrenci sayısı çok fazla, lise binamız yok. Bakanlık olarak bu konuda bir çalışma yürütürseniz iyi olur Samsat Doğanca köyünde de ilkokul yok Sayın Bakan. Daha önce 2017-2018 Samsat depreminde hasar görmüştü, o günden beri bu konuda bir çalışma yapılmadı, öğrenciler okula gidemiyorlar. Bunu da gündeminize almanızı bekliyoruz” dedi.

“Gidecek Bir Evi Olmayan Öğretmenin Öğrencisine Ne Faydası Olacak”

Deprem illerindeki öğretmenlerin barınma sorununa dikkat çeken Tutdere, “Deprem illerinde öğretmenlerimizin barınma sorunu var. Yeni atamalarda problem yok ama daha önce deprem illerinde görev yapan öğretmenlerden o tarihlerde kira desteği alanlar şu anda konteynerden faydalanamıyorlar. Bu konuda ciddi bir sorun var, burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla da biz defalarca görüştük. Valilikler, daha önce öğretmenler kira desteği aldı diye konteynerden faydalandırmıyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü geliyor, siz bu konuda bir çalışma yaparsanız öğretmenlerimizin daha önce kira desteği almış olsalar dahi vazgeçmeleri durumunda konteynerlere yerleştirilmeleri, barınma sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Çünkü bu konuda ciddi mağduriyet var. Düşünün, gidecek yeri olmayan, evi olmayan bir öğretmenin çocuklara ne faydası olacak. Bu konuda Bakanlığınızın harekete geçmesini bekliyoruz. Bu sorun bütün deprem illerinde var ve öğretmenlerimiz de bu konuda sizlerden çözüm bekliyorlar” diye seslenerek Bakan Tekin’den öğretmenlerin barınma sorunlarının giderilmesini talep etti.

“Milli Eğitim Bakan’ına Teşekkür Etmeyi Unutmadı”

Seçim bölgesi Adıyaman’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bazı çalışmalar için teşekkür eden Tutdere, “Özellikle seçim bölgem olan Adıyaman'a geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz ziyarette 15 adet 24 derslikli okulun yapılması konusunda Emlak Konutla bir protokol imzaladınız, bu gerçekten çok anlamlı oldu, teşekkür ediyoruz. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Dileğimiz, kısa süre içerisinde bu protokolün gereğinin yapılması ve bu okulların açılmasıdır” dedi.



Kaynak : PHA