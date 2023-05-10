14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine günler kala Adıyaman'ın Besni ilçesindeki saha çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Heyeti Besni’de adım atılmadık köy, gezilmedik mahalle bırakmadı. Gerçekleştirilen saha çalışması programına CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Milletvekili Adayı Adnan Ağır, Adıyaman İl Genel Meclisi Üyesi Nevzat Kozak, Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

CHP Heyeti seçim çalışmaları kapsamında Besni’ye bağlı Sugözü, Kurugöl, Eyerli, Uzunkuyu, Sarıyaprak, Yayıklı, Pınarbaşı, Çorak Köyü, Karalar Köyü, Suvarlı Beldesi, Köseceli Beldesi, Tetirli Mahallesi, Aşağısöğütlü Mahallesi, Kesmetepe Beldesi, Çakırhüyük Beldesi, Camuşçu Köyü ve Oyratlı Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Besni’nin tüm sorunlarını millet ittifakı iktidarında çözüme kavuşacak"

Besni’ye bağlı belde, mahalle ve köyleri adım adım dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Tutdere ve CHP Heyeti vatandaşların sorunlarını dinleyerek CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri ile Millet İttifakı iktidarında yapacakları çalışma ve projeleri anlattı.

Besni’nin tüm sorunlarının 14 Mayıs’ta sonra Millet İttifakı iktidarında çözüme kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemiz AKP iktidarının 20 yıllık iktidarı döneminde gerekli yatırımları ve ilgiyi bir türlü göremedi. Milletvekili seçildiğim günden bu yana Besni ilçemizin tüm sorunlarını TBMM kürsüsünden dile getirdim. 14 Mayıs’tan sonra Besnili ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin desteğiyle iktidar milletvekilleri olarak Besnili hemşehrilerime hizmet edecek, dile getirdiğimiz tüm sorunları teker teker çözeceğiz.” dedi.

"CHP’nin Besni programları yoğun katılımlarla sürüyor"

CHP Heyeti’nin Besni’ye bağlı belde, mahalle ve köylere gerçekleştirdikleri programa yoğun katılım sağlayan Besni halkı eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma Besni’nin sorunlarını TBMM’de gündeme getiren CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere’yi bağrına bastı.



Kaynak : PHA